В 17 штатах США джерелом поширення COVID-19 став дитячий табір

В 17 американських штатах дитячий християнський табір став джерелом поширення коронавірусної інфекції, повідомляє Букви.

Зокрема, 75 випадків зараження зафіксували у 17 штатах. Всі пацієнти були в дитячому християнському таборі в Північній Кароліні.

Йдеться про табір The Wilds в окрузі Трансильванія (Північна Кароліна) з 28 червня по 17 липня. Окрім дітей, в таборі відпочивали також дорослі американці та сімейні пари.

Нову зміну в таборі вирішили скасувати через те, що у відвідувачів, які повернулися додому після відпочинку, діагностували зараження коронавірусом COVID-19.

Тепер табір працює зі значними карантинними обмеженнями. В таборі тепер одночасно можуть бути небагато відвідувачів, а ті, хто приїжджають кемпінгувати – мають пред’явити негативний результат тесту на коронавірус.

Представник табору повідомив, що всіх працівників тестували – ніхто за час будь-яких зі змін не хворів на коронавірус.