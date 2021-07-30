Карантин в Україні буде продовжено – МОЗ

Карантин, який поки діє в Україні до 31 серпня, буде продовжено. Такі прогнози дав головний санітарний лікар Ігор Кузин, повідомляє ТСН.

А ось на скільки часу ще протримають обмеження - в МОЗ, як і в усьому світі, поки гадати не беруться. Тим часом столична влада готується навіть вже до можливого локдауну через поширення штаму "Дельта". І вже розробляє нові перепустки в громадський транспорт. Тепер замість паперових, вони будуть електронні, щоб уникнути підробок.

Ситуація з коронавірусом в країні погіршується, підтверджує і головний санітарний лікар. Бо, якщо тиждень тому в МОЗ фіксували по три сотні нових випадків, за минулу добу цифра хворих зросла майже до тисячі.