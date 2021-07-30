Чому похмура погода небезпечна для здоров'я

Виявилося, що негода може стати причиною виникнення і розвитку обсесивно-компульсивного розладу(ОКР). Такому стану людини характерні нав'язливі думки (ідеї) і / або нав'язливі дії (примус до якоїсь дії), які набувають стереотипний характер, і практично завжди викликають тривожні стани, повідомляє Menslife.

Таке захворювання як обсесивно-компульсивний розлад, як правило, може мати епізодичний, прогресивний або хронічний (сталий) характер. У будь-якому випадку хвороба знижує якість життя, психологічно пригнічує і може спровокувати проблеми в сім'ї. Багато проявів обсессий помітні довкіллю.

Це захворювання може з'явитися у всіх людей, незалежно від їх соціального статусу. Більш того, вчені виявили, що найчастіше обсессии піддаються люди з високим інтелектом.

Під цією хворобою розуміються нав'язливі стани і такі ж думки. Щоб їх задовольнити або позбутися від них, люди з ОКР повторюють певні дії. Наприклад, людина може по кілька разів включити і вимкнути світло перед сном або ж мити руки багато разів в день через страх заразитися інфекціями.

Представники науки з США зробили несподіваний висновок. Вони вважають, що недостатня кількість денного освітлення може стати причиною загострення обсессии. Проведене дослідження показало, що найчастіше у людей діагностують обсесивно-компульсивний розлад в регіонах, де недостатня кількість денного освітлення і переважає похмуре небо.

Щоб знизити ризик появи або загострення хвороби, доцільно більше часу проводити на вулиці, коли погода сонячна. Якщо в регіоні проживання переважає похмура погода, рекомендується якомога частіше бувати в сонячних країнах.