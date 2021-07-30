"Динамо" підписало футболіста африканської збірної

"Динамо" підписало контракт з 18-річним сенегальським півзахисником Самбою Діалло з клубу "Дару Салам". Він виступає на позиції центрального атакувального хавбека, а також може зіграти на флангах, повідомляє Обозреватель.

Про це пише місцевий спортивний журналіст Сайко Сейді на своїй сторінці в Twitter. За його словами, гравець підписав трирічну угоду з киянами.

Діалло підписав контракт на три роки. Джерело: Twitter Сайко Сейді

Інформацію про перехід футболіста в український клуб підтверджує також і авторитетний портал Transfermarkt. Сума трансферу не уточнюється.

Сума трансферу не уточнюється. Джерело: Twitter Сайко Сейді

Діалло проходив перегляд, беручи участь у матчах юнацької команди "Динамо" (до 19 років).

На рахунку Самби по два матчі за національні команди Сенегалу до 17 і 20 років. За кожну з них він забив по одному голу.

Самба Діалло. Джерело: Twitter Сайко Сейді

Нагадаємо, що раніше склад киян в літнє міжсезоння поповнили чотири футболісти атакувального плану. Столична команда підписала флангового півзахисника Дениса Антюха з "Колоса" і нападників Іллю Шкурина з московського ЦСКА, Еріка Раміреса зі словацького Дака і найкращого бомбардира УПЛ 2020/21 Владислава Кулача.