"Динамо" підписало футболіста африканської збірної
"Динамо" підписало контракт з 18-річним сенегальським півзахисником Самбою Діалло з клубу "Дару Салам". Він виступає на позиції центрального атакувального хавбека, а також може зіграти на флангах, повідомляє Обозреватель.
Про це пише місцевий спортивний журналіст Сайко Сейді на своїй сторінці в Twitter. За його словами, гравець підписав трирічну угоду з киянами.
Інформацію про перехід футболіста в український клуб підтверджує також і авторитетний портал Transfermarkt. Сума трансферу не уточнюється.
Діалло проходив перегляд, беручи участь у матчах юнацької команди "Динамо" (до 19 років).
На рахунку Самби по два матчі за національні команди Сенегалу до 17 і 20 років. За кожну з них він забив по одному голу.
Нагадаємо, що раніше склад киян в літнє міжсезоння поповнили чотири футболісти атакувального плану. Столична команда підписала флангового півзахисника Дениса Антюха з "Колоса" і нападників Іллю Шкурина з московського ЦСКА, Еріка Раміреса зі словацького Дака і найкращого бомбардира УПЛ 2020/21 Владислава Кулача.