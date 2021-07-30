Як зростатимуть тарифи на комуналку: прогноз НБУ

Очікується, що в ІІІ кварталі 2021 року зростуть ціни на електроенергію для населення з диференційованими тарифами залежно від обсягів споживання. Таке підвищення додасть 0,3 в. п. внеску до індексу споживчих цін (ІСЦ), повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається в "Інфляційному звіті" НБУ, у 2022–2023 роках темпи зростання цін на електроенергію також будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції через приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів.

Згідно з прогнозом НБУ, за підсумками 2021 року середньозважена ціна газу буде близькою до поточної завдяки впровадженню річних тарифних планів для населення.

"Проте тарифи на опалення та гаряче водопостачання підвищаться, оскільки вони не коригувались у 2020 році. Інші житлово-комунальні послуги також подорожчають під впливом збільшення заробітних плат працівникам та інших виробничих витрат" , - йдеться в документі.

НБУ не наводить конкретних цифр зростання тарифів. Однак вага електроенергії у розрахунку ІСЦ становить 0,01323. Для внеску у 0,3 в.п. в індекс електроенергія повинна подорожчати приблизно на 23%.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року уряд підняв середню ціну на електроенергію для населення на 36,6%.

Автор: Олександр Білоус