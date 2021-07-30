КрАЗ подає нові ознаки життя

Єдиний український виробник вантажних автомобілів - ПрАТ "АвтоКрАЗ" подає ознаки життя і готується відновити експорт, повідомляє Autoconsulting.

Підприємство пройшло державну атестацію системи внутрішнього експертного контролю і знову отримало право експорту товарів військового призначення, і імпорту відповідних товарів для власного виробництва.

Свідоцтво та повноваження спецекспортера "АвтоКрАЗ" отримав до червня 2024 року.

Таким чином, "АвтоКрАЗ" тепер зможе виконувати поставки техніки військового призначення на експорт.

Раніше стало відомо про підписання великого контракту з американською фірмою, який передбачає поставку майже 1000 вантажівок різного призначення для потреб армій союзників США. Цей контракт, дозволить "АвтоКрАЗу" вийти з коми і знову запустити виробництво вантажівок.

Детальніше про ситуацію на КрАЗі зараз дивіться в цьому відео.