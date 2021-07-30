У Нідерландах перевірили ефективність Moderna незвичайним способом вакцинації

Нідерландські вчені заявили про "ефективний" метод імунізації внутрішньошкірним (в самий верхній шар) введенням дрібних доз антикоронавірусної вакцини Spikevax від Moderna. В умовах дефіциту вакцин це "може стати поворотним моментом у подоланні пандемії", повідомляє Ліга.net.

Зараз Spikevax вводиться внутрішньом'язово двома дозами по 100 мкг з інтервалом між ними близько місяця. Внутрішньошкірна вакцинація дробовими дозами раніше вивчалася як стратегія економії деяких вакцин - проти грипу, сказу, гепатиту A і B, кору і АКДП.

Дослідники з Лейдена провели випробування на здорових дорослих 18-30 років (середній вік 25 років). Дев'ять учасників отримали 10 мкг під шкіру на 1-й і 29-й день. Після відстеження "побічних реакцій" ще 29 учасників були розподілені на дві групи - для отримання 20 мкг під шкіру або внутрішньом'язово.

Визначалася концентрація нейтралізуючих антитіл на 43-й день після другої дози. Результати порівнювали з людьми, які перехворіли на ковід, що не були госпіталізовані, і з "звичайними" вакцинованими.

Побічні реакції після внутрішньошкірної ін'єкції були помірними. У групі з 20 мкг системні реакції були частішими, але все ж добре переносилися. У всіх учасників відзначені "значно вищі" концентрації антитіл, ніж у перехворілих.

Середньогеометричні титри антитіл були на рівні 1 696 для "внутрішньошкірних" з 10 мкг, 1406 - для "внутрішньом'язових" з 20 мкг, і 2057 - для "внутрішньошкірних" з 20 мкг. При цьому титри були на рівні 107 у перехворілих і 1558 - у "звичайних" вакцинованих.

Автори роблять висновок, що внутрішньошкірні дози 10 і 20 мкг добре переносяться, безпечні й призводять до стійкого відповіді антитіл у здорових дорослих у віці 18-30 років, і таку схему можна використовувати для економії запасів вакцини.