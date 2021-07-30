В Україні надійде в продаж недорогий конкурент Тесли

Незабаром на український ринок вийде електрокроссовер MG Marvel R, повідомляє АвтоПортал.

Офіційне представництво MG в Україні планує привезти модель до кінця року і вона стане флагманом в лінійці марки.

Як відомо, з недавніх пір британський бренд MG, що входить в китайський концерн SAIC, повернувся в Україну. У його лінійці вже є недорогий електрокроссовер MG ZS EV, а незабаром з'явиться і його старший брат Marvel R.

Новий MG Marvel R створювали спеціально для європейського ринку, а його конкурентами є Audi Q4 e-tron, Mercedes EQC і Tesla Model Y. Втім, він трохи дешевше суперників - 40-50 тис. євро в дуже багатій комплектації.

Електромобіль MG досягає 4674 мм в довжину, 1919 мм в ширину і 1618 мм у висоту при колісній базі в 2800 мм. У нього досить стриманий дизайн, хоча звертають на себе увагу і оригінальні деталі на зразок діодних фар на всю ширину кузова.

У салоні - віртуальна приборка і великий 14,9-дюймовий тачскрін. Кнопки на центральній панелі - сенсорні. Обсяг основного багажника становить 357-1396 л, також передбачений передній 150-літровий відсік.

Повнопривідний MG Marvel R оснащений відразу трьома моторами, сумарно видають 288 к. с. і 665 Н∙м. Він розганяється до 100 км/год за 4,9 с, а до 50 км/год - всього за 1,8 с. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Батарея на 70 кВт∙год забезпечує запас ходу в 400 км (по циклу (WLTP), а зарядка від швидкої станції на 80% займає півгодини.