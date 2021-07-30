Що буде з цінами до кінця року: прогноз НБУ

НБУ очікує пікових значень інфляції у III кварталі поточного року, зокрема через низьку базу порівняння минулого року. У подальшому ціни зростатимуть більш помірними темпами, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчить "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2021 року).

Прогноз погіршений

НБУ у липні підвищив прогноз інфляції на кінець 2021 року з 8,0% до 9,6%. Це пов'язано з пришвидшенням зростання світових цін на продовольство та енергоресурси, а також посиленням фундаментального тиску на тлі збереження високого споживчого попиту та зростання виробничих витрат підприємств, у тому числі на оплату праці.

Згідно з прогнозом НБУ, наприкінці року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю та коригуванню глобальних цін на енергоносії. Посилення монетарної політики НБУ також дасть змогу утримати під контролем інфляційні очікування та послабити фундаментальний інфляційний тиск. Стримуватимуть інфляцію й неповне завантаження виробничих потужностей та поступова фіскальна консолідація. Бюджетна декларація передбачає помірне підвищення мінімальної заробітної плати, яке не створюватиме значного тиску на ціни. Знижуватиметься й імпортована інфляція на тлі відносної стабільності на валютному ринку та згасання світової інфляції.

"У другому півріччі 2022 року інфляція повернеться до цілі 5% і надалі перебуватиме в цільовому діапазоні" , - йдеться в огляді.

Базова інфляція

Базова інфляція у другому півріччі 2021 року пришвидшиться до 7–8% через вторинні ефекти від подорожчання продовольства, а також унаслідок відновлення економічної активності. Зростання заробітних плат посилюватиме споживчий попит, але й збільшить виробничі витрати. Бізнес компенсуватиме це підвищенням цін, особливо у сфері надання послуг.

Посилений тиск найближчим часом створюватиме імпортована інфляція. Різке відновлення світового попиту спричинило дефіцит окремої продукції, наприклад напівпровідників, що є складовою багатьох товарів кінцевого споживання. Це посилило сплеск світової інфляції. Очікується, що цей шок буде короткостроковим та вичерпається в першому півріччі 2022 року.

Базова інфляція характеризує зміну цін продовольчих товарів з високим ступенем обробки, непродовольчих товарів за винятком палива, а також послуг, ціни на які не регулюються адміністративно.

Продовольча інфляція

Через подорожчання продовольства у світі інфляція сирих продуктів в Україні пришвидшиться у 2021 році. На це вплине й збільшення виробничих витрат унаслідок підвищення заробітних плат, подорожчання кормів для тваринництва та енергоносіїв.

Надалі тиск на ціни продовольства послабиться. Цьому сприятимуть збільшення врожаїв, і, відповідно, пропозиції продовольства на внутрішньому ринку, а також корекція світових цін. У 2022-2023 роках прогнозується сповільнення продовольчої інфляції нижче 4%.

Регульовані ціни

Адміністративна інфляція в усьому прогнозному періоді залишатиметься найвищою серед складових ІСЦ (8-14% на рік). У 2021 році вона пришвидшиться насамперед через зростання цін на електроенергію та природний газ, а також залежні від нього послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання (ГВП).

Як і очікувалося, продовжиться заплановане в Податковому кодексі підвищення ставок акцизів на тютюнову продукцію, що призведе до її подорожчання на 16-17% щороку.

Ціни на паливо

У поточному році паливо подорожчає на 20% через подорожчання нафти. Це суттєво вплине на загальну інфляцію, оскільки позначиться на собівартості інших споживчих товарів, зокрема через транспортні затрати. У 2022–2023 роках очікувана корекція світових цін на нафту в умовах помірної волатильності обмінного курсу призведе до уповільнення темпів зростання паливної складової інфляції нижче 5%.

Автор: Олександр Білоус