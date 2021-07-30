Зеленський призначив нову главу місії України при НАТО

Президент України Володимир Зеленський призначив Галібаренко Наталію главою місії України при НАТО, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний указ №334/2021 від 30 липня розміщено на сайті глави держави.

"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 20 липня 2020 року президент Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії і призначив на цю посаду Вадима Пристайка.

Галібаренко 25 вересня 2015 року указом президента України було призначено послом України у Великій Британії, постійним представником при Міжнародній морській організації (англ. International Maritime Organization, IMO) за сумісництвом.