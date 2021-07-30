Ізраїльський корабель зазнав нападу біля берегів Оману

Британські військові заявили, що на торгове судно, що належить Ізраїлю, було скоєно напад біля узбережжя Оману в Аравійському морі. Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

Ізраїльські офіційні особи не визнали інцидент, але він стався на тлі загострення напруженості між ними і Іраном, оскільки переговори з ядерної угоди Тегерана зі світовими державами залишаються в глухому куті.

Інші ізраїльські кораблі також стали об'єктами нападів в останні місяці на тлі тіньової війни між двома країнами.

У короткій попередній заяві британських військових Морських торгових операцій Сполученого Королівства йдеться, що в даний час ведеться розслідування інциденту.

У заяві не містилося подробиць, крім того, що передбачалося, що атака не була пов'язана з піратством.

Міністерство оборони Великобританії встановило національність власників корабля, але не уточнило подробиць.

Інцидент стався на тлі загострення напруженості через розірвання ядерної угоди Ірану, а також на тлі застою переговорів про відновлення угоди у Відні. З тих пір, як тодішній президент Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Америку з угоди в 2018 році, в регіоні сталася серія нападів на судна, імовірно скоєних Тегераном.