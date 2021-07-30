Українські COVID-сертифікати не гарантують виїзд за кордон
Керівник з розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік заявив, що українські електронні COVID-сертифікати все ще перебувають на етапі бета-тестування, повідомляє Деловая столица.
Він зазначив, що COVID-сертифікати наразі — все ще на етапі бета-тестування, оскільки
"знайшлись деякі недоліки у взаємодії з eHealth" (електронною системою охорони здоров’я).
Банік сподівається, що за кілька тижнів сертифікати вже будуть доступні в застосунку "Дія".
"Але це не означатиме, що за ними вже можна буде їхати за кордон. Щоб український ковідний сертифікат визнавався за кордоном, треба не лише налаштувати його технічно, а й підписати угоди з іншими країнами щодо визнання цього документа", — наголосив він.