В "Борисполі" другий день поспіль затримують рейси на 12 годин

В аеропорту "Бориспіль" знову затримується рейс до Туреччини. Цього разу виліт у Даламан буде приблизно на 12 годин пізніше, повідомляє Сегодня.

Літак у Даламан мав вилетіти о 5:25, тепер на табло аеропорту вказано, що виліт очікується о 17:15. В аеропорту "Бориспіль" кажуть, що затримка рейсу не пов'язана з роботою терміналу.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

"Затримка рейсу виникла не з нашої вини. Причини слід дізнаватися у представників авіакомпанії " , – повідомили нам у пресслужбі аеропорту.

В авіакомпанії МАУ кажуть, що тримають ситуацію під контролем.Затримка рейсу сталася через заміну літака. Пасажирів про це попередили приблизно за добу, повідомивши їм – коли буде літак і коли приїжджати в аеропорт.