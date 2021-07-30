Зеленський призначив посла України в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара послом України в Турецькій Республіці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний указ №336/2021 від 30 липня розміщено на сайті глави держави.

"Призначити Боднара Василя Мироновича надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці", - йдеться в указі.

Боднар із листопада 2017 року обіймає посаду заступника міністра закордонних справ України. У 2013-2015 рр. був радником посольства України в Турецькій Республіці, в 2015-2017 рр. - генеральним консулом України в Стамбулі, представником України при ОЧЕС.