В Києві на ще одній вулиці обмежили швидкість

На вулиці Паторжинського у Шевченківському районі влаштували спільний рух для транспорту та велосипедів. Дозволена швидкість руху на цій вулиці – 20 км/год. Зроблено це для комфорту велосипедистів, повідомляє 24 Канал.

"Найближчим часом спільний рух буде запроваджено на ще одній столичній вулиці – Німанській у Печерському районі. Вона приєднається до смуги для руху громадського транспорту на бульварі Дружби народів, на якій також дозволено рух велосипедів" , – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Київ – перше місто в Україні, де на початку липня цього року був запроваджений спільний рух велосипедистів та моторизованого транспорту. "Першою ластівкою" у столиці стала Ботанічна площа. Ділянка з’єднує вже існуючу велосмугу на вулиці Леонтовича та майбутню велосипедну доріжку на вулиці Івана Франка, яка влаштовується в рамках капітального ремонту вулиці.