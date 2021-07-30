МОЗ дозволив вакцинувати від COVID-19 підлітків

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що з наступного тижня можна буде зробити щеплення від COVID-19 дітям від 12 років за умови відповідного медичного висновку лікаря або при виїзді за кордон.﻿ Про це Кузін повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", повідомляє УНИАН.

"Наказ підписаний на цьому тижні, і, по суті, з наступного це (вакцинацію дітей від 12 років – УНІАН) можна буде зробити... Вакцинація підлітків доступна тільки за показаннями - або важкі соматичні захворювання, або певні гуманітарні речі, які пов'язані з виїздом за кордон або навчанням за кордоном" , - сказав він.

Головний санлікар зазначив, що є чіткий алгоритм, згідно з яким можна буде вакцинувати від коронавірусу підлітків.

"Є чітка інструкція, алгоритм, як це треба робити - основа полягає в тому, що такій дитині має бути видано медичний висновок, і тільки з таким висновком він повинен прийти в центр вакцинації. Або, якщо це навчання за кордоном, повинна бути довідка в довільній формі, яка оформляється педіатром" , - повідомив він.

Кузін також зазначив, що в Україні для щеплення підлітків буде використовуватися тільки вакцина Pfizer.

"Інші вакцини неможливо використовувати для вакцинації дітей, тому що Pfizer проводив спеціальні дослідження з безпеки, щодо ефективності вакцин саме для цієї вікової групи. Щодо інших вакцин такі дослідження тривають, але поки доказових даних немає" , - додав він.

Головний санлікар зазначив, що зараз масова вакцинація дітей не передбачається.