НБУ покращив прогноз зростання зарплат у 2021 році

НБУ покращив прогноз зростання номінальних зарплат українців на 2021 рік до 18,8%, реальних (з урахуванням інфляції) - до 8,7%. У квітні НБУ очікував зростання на 17,8% та 8,6% відповідно, повідомляє РБК-Україна.

"Споживчі витрати й надалі активно зростатимуть на прогнозному періоді за рахунок збільшення реальних доходів населення. У поточному році номінальна заробітна плата зросте майже на 20% завдяки відновленню економіки, що підвищуватиме попит на робочу силу, а також підняттю мінімальної заробітної плати. У результаті приватне споживання пришвидшиться на 8% та буде основним драйвером росту ВВП" , - йдеться ﻿ в "Інфляційному звіті" НБУ (липень 2021).

Водночас НБУ очікує, що у 2022 році номінальна зарплата зросте на 10,8%, реальна - на 3,9%, у 2023 році номінальна - на 8,4%, реальна - на 3,4%.

"У середньостроковій перспективі разом зі зниженням темпів росту заробітних плат дещо уповільниться і зростання приватного споживання (5-6,5% на рік). Водночас його підтримає подальше поліпшення споживчих настроїв та активізація кредитування" , - йдеться в документі.

Автор: Олександр Білоус