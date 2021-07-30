Автомобільні шини істотно виростуть в ціні

Автомобільну промисловість і власників «залізних коней» зокрема вже чекає новий виклик. А саме, - істотне подорожчання покришок. Причому додадуть у ціні покришки як для легкового, так і важкого комерційного транспорту, повідомляє АвтоПортал.

Головна причина тому - дефіцит натурального каучуку, який є ключовим компонентом у виробництві автомобільної гуми. Про те, що така тенденція складається на ринку, ЗМІ писали ще кілька місяців тому. Дерева-каучуконоси стала масово вражати смертельна хвороба, через що виникли перебої у виробництві. Такий стан справ вже вилилося в підвищення виробничих витрат: в середньому витрати на випуск натурального каучуку в першій половині 2021 року зросли на 57% вище в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

А як бути з аналогом? Синтетичний каучук також подорожчав у виробництві, причому ще відчутніше - на 66%! В даному випадку причиною стало подорожчання нафти.

Крім того, не на користь виробників шин зіграло подорожчання електроенергії за рік на 154% і збільшення фрахтових витрат на 200% при контейнерних перевезеннях.

Таким чином, значне зростання цін у всьому виробничому ланцюжку шин і ланцюжку поставок вже стався. І щоб уникнути кризи, виробники пішли на крайній захід - знизили моржеві. Однак експерти прогнозують, що в другій половині року шини вже будуть коштувати набагато дорожче.