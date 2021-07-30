У Сєвєродонецьку через зливи паралізовано рух транспорту

Вчора, 29 липня, адміністративний центр Луганської області Сєвєродонецьк накрило потужною зливою і вітром. Стихія призвела до підтоплення міста і часткового обмеження руху транспорту, повідомляє Страна.ua.

Сильна злива в місті пройшла разом з блискавкою і громом. В результаті непогоди﻿ на дорогах з'явилися гігантські калюжі, біля ринку "Успіх" городяни були змушені знімати взуття і йти босими через калюжі.

Через підтоплення доріг автомобілі майже на половину занурилися в воду, деякі навіть застрягли. У деяких будинках утворилися проблеми з електропостачанням.

Крім того, стихія повалила флагшток біля Палацу Культури, повалила дерева і пошкодила вивіски магазинів.