СБУ викрила групу інтернет-агентів, яких координували з РФ

Кіберфахівці СБУ викрили розгалужену мережу ворожих агітаторів. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики до зміни меж держкордону та захоплення влади в Україні, повідомляє СБУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Інструкції" для проведення інформаційно-підривних операцій через інтернет, агітатори отримували від своїх кураторів з РФ.

Під час обшуків за місцями проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

На Закарпатті:

викрито посадовця місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій на закликах до порушення територіальної цілісності нашої держави. Свої "публікації" він розміщував у соціальних мережах.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій. Слідчі органи безпеки повідомили зловмиснику про підозру.

На Київщині:

заблоковано протиправну діяльність мешканця Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни.

В Одеській області:

викрито місцевого агента ворожої мережі. Зловмисник агітував за зміни меж державного кордону та захоплення влади в Україні. Свій контент він розповсюджував через інтернет-ресурси, підконтрольні ватажкам незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".

На Львівщині:

викрито інтернет-агітатора, який напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі-України розповсюджував деструктивний контент. Зміст "публікацій" порушував рівноправність громадян та міг призвести до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.

На Вінниччині:

місцевий житель адміністрував декілька антиукраїнських спільнот в одній із соціальних мереж. Агітатор закликав до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України.