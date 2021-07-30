СБУ викрила групу інтернет-агентів, яких координували з РФ
Кіберфахівці СБУ викрили розгалужену мережу ворожих агітаторів. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики до зміни меж держкордону та захоплення влади в Україні, повідомляє СБУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Інструкції" для проведення інформаційно-підривних операцій через інтернет, агітатори отримували від своїх кураторів з РФ.
Під час обшуків за місцями проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.
На Закарпатті:
викрито посадовця місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій на закликах до порушення територіальної цілісності нашої держави. Свої "публікації" він розміщував у соціальних мережах.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій. Слідчі органи безпеки повідомили зловмиснику про підозру.
На Київщині:
заблоковано протиправну діяльність мешканця Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни.
В Одеській області:
викрито місцевого агента ворожої мережі. Зловмисник агітував за зміни меж державного кордону та захоплення влади в Україні. Свій контент він розповсюджував через інтернет-ресурси, підконтрольні ватажкам незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".
На Львівщині:
викрито інтернет-агітатора, який напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі-України розповсюджував деструктивний контент. Зміст "публікацій" порушував рівноправність громадян та міг призвести до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.
На Вінниччині:
місцевий житель адміністрував декілька антиукраїнських спільнот в одній із соціальних мереж. Агітатор закликав до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України.