У Вашингтоні почали видавати паперові номерні знаки
2021 рік став справжнім роком дефіциту, оскільки ми спостерігаємо нестачу мікросхем, запчастин для автомобілів та низький запас нових автомобілів. Однак останній дефіцит дивний навіть для 2021 року, оскільки у штаті Вашингтон закінчились металеві номерні знаки, повідомляє 24 Канал.
Ревізійна служба округу Терстон (Thurston County Auditor) повідомляє, що у США не вистачає номерних знаків, що пов’язано з уповільненням виробництва в Департаменті виконання покарань.
В уповільненні виробництва номерних табличок для авто звинувачують пандемію коронавірусу, але Департамент виконання покарань вже намагається розв'язувати цю проблему, збільшивши кількість персоналу, а також передавши деякі види виробництва третім сторонам, починаючи з 31 липня.
Тим часом Державний департамент ліцензування видає тимчасові паперові таблички. Це ускладнить життя автомобілістам, оскільки паперові номерні знаки будуть валідні лише протягом 60 днів і їх доведеться міняти, а отже знову завітати до відомства.
Ті металеві номерні знаки, що є в запасі у транспортного департаменту, притримують для “пріоритетних операцій автодилерів”. Власників машин із тимчасовими номерними знаками обіцяють повідомити, коли можна буде їх обміняти.