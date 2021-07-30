НКРЕКУ підвищила граничні ціни на електроенергію

Сьогодні, 30 липня, Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), підвищила максимальні граничні ціни (price cap) на ринку "на добу вперед" (РСВ) і на внутрідобовому ринку (ВСР), повідомляє UBR.

Зокрема, ціни змінилися таким чином:

години мінімального добового навантаження в енергосистемі (з 00:00 до 7:00 і з 23:00 до 00:00) - на 60,8%, до 2000 грн/МВт∙год;

для годин максимального навантаження (з 7:00 до 23:00) - на 50,6%, до 4000 грн/МВт∙год.

"Ми робимо послідовні кроки до лібералізації ринку. Фактично це скасування цінових обмежень. Якщо гранична ціна становить 2 грн за 1 МВт∙год в нічні години і 4 грн за 1 МВт∙год в денні, це фактично скасування", - зазначив глава НКРЕКУ Валерій Тарасюк.

За його словами, це правильний крок - таким чином регулятор дає сигнал учасникам ринку.

Крім того, комісія обґрунтувала підвищення дефіцитом електроенергії в окремі години в літній період, збільшенням потреби в маневруючих потужностях, а також зростанням цін на паливо для ТЕС.

Нагадаємо, це вже друге зростання максимальних граничних цін на енергоринку з початку літа. В середині червня НКРЕКУ вже збільшувала ціни з 1228,94 до 1243,71 грн/МВт∙год - для годин мінімального добового навантаження в енергосистемі і з 2048,23 до 2655,99 грн/МВт∙год - для годин максимального навантаження.