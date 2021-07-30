Аналітики назвали причину зміцнення курсу гривні

Курс гривні до долара на цьому тижні зміцнився до максимуму за останній рік - нижче 26,9 гривень за долар. Фінансові аналітики, вказують на ряд причин, що вплинули на посилення позицій української валюти, повідомляє РБК-Україна.

Ключовим фактором для зміцнення гривні зараз є продаж аграріями валюти від експорту зерна, говорить старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович. Світові ціни, за його словами, залишаються досить високими, щоб встигнути продати частину врожаю.

Тоді як в "ОТП Банку" важливим драйвером останнього зміцнення гривні називають підвищення облікової ставки НБУ на 0,5%. Тренд сильної гривні також підтримали рішення Нацбанку про зменшення викупу валюти з 20 до 5 мільйонів доларів з 1 серпня і заяви регулятора про боротьбу із швидко зростаючою інфляцією, впевнені аналітики банку.

"На тлі цих новин, вже в п'ятницю (23 липня) курс наблизився до позначки 27 гривень/долар, і тільки стараннями НБУ, який викупив з ринку близько 30 мільйонів доларів, курс не впав до ще нижчого рівня" , - погоджується Ярослав Кабін з "Ідея Банку".

Аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Охтирко липневе зміцнення гривні називає продовженням помірної ревальвації, яка відбувається з початку року.

"На початку липня цей тренд призупинився. Швидше за все, на настрої на ринку вплинули новини про кадрові зміни в НБУ. Однак з часом негативні очікування ослабли, і на ринку взяли гору "фундаментальні" фактори попиту і пропозиції" , - говорить вона.

Автор: Ростислав Шаправський