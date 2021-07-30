На кордоні з Україною затримали білоруса, якого шукав Інтерпол

В пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині прикордонники затримали білоруса, якого розшукував Інтерпол, повідомляє Украинская правда.

Прикордонники під час контролю викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за крадіжку.

Ним виявився 43-річний громадянин Республіки Білорусь. Іноземець в’їжджав до України автомобілем "BMW" в якості пасажира.

За попередніми даними встановлено, що згідно з обліками Інтерполу даний громадянин значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Німеччини для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Затриманого передали компетентним органам.