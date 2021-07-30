Huawei представила нові смартфони

Китайська компанія Huawei анонсувала нові смартфони P50 і P50 Pro, які стали першими флагманами вендора, з коробки працюють під управлінням власної операційної системи HarmonyOS, повідомляє 3Dnews.

Пристрої як і раніше позбавлені сервісів і додатків Google, але можуть похвалитися хорошою камерою і продуктивної апаратної складової.

Huawei P50 Pro буде поставлятися в версіях з восьмиядерна чіпом Qualcomm Snapdragon 888, а також з власним восьмиядерна процесором Kirin 9000. Незалежно від обраної конфігурації, смартфон не підтримує роботу в мережах зв'язку п'ятого покоління (5G). Відмова від використання 5G-модемів в смартфонах Huawei обумовлений американськими санкціями, які істотно обмежують можливості китайського вендора на мобільному ринку.

Huawei P50 Pro оснащений 6,6-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення до 120 Гц, який підтримує роздільну здатність 2700 × 1 228 пікселів. Внутрішні компоненти укладені в корпус, який захищений від вологи і пилу за стандартом IP68. У верхній частині дисплея є невеликий отвір, в якому розміщена 13-мегапіксельна фронтальна камера.

Одна з головних особливостей P50 Pro полягає в незвичайному виконанні основної камери, яка побудована на основі чотирьох сенсорів, поміщених в два круглих модуля на тильній стороні корпусу. Основний датчик на 50 Мп, доповнюється 64-мегапіксельним телеоб'єктивом з 3,5-кратним оптичним зумом, 13-мегапіксельною надширококутною камерою і монохромним сенсором на 40 Мп.

P50 Pro буде поставлятися в версіях з 8 Гбайт оперативної пам'яті і накопичувачем на 128, 256 і 512 Гбайт. Старша версія пристрою отримала 12 Гбайт ОЗУ і накопичувач на 512 Гбайт. При необхідності дисковий простір можна розширити за рахунок карти пам'яті ємністю до 256 Гбайт. Джерелом живлення служить акумуляторна батарея на 4360 мА · год з підтримкою швидкої провідний зарядки 66 Вт і бездротової зарядки 50 Вт. Для підзарядки передбачений інтерфейс USB Type-C.

Що стосується Huawei P50, то він отримав від розробників 6,5-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення до 90 Гц, що підтримує роздільну здатність 2700 × 1 224 пікселя. Покупці зможуть вибирати між версіями з 8 Гбайт ОЗУ і 128 або 256 Гбайт ПЗУ. За автономність відповідає акумулятор ємністю 4100 мА · год, який підтримує дротову зарядку 66 Вт і бездротову зарядку 50 Вт. На відміну від старшої моделі, в арсеналі P50 основна камера, виконана на основі трьох сенсорів. Головним є все той же 50-мегапіксельний датчик, а доповнюють його 12-мегапіксельний телеоб'єктив з 5-кратним оптичним зумом і 13-мегапіксельна надширококутний камера. Фронтальна камера побудована на базі датчика на 13 Мп.

Huawei P50 Pro буде доступний в п'яти колірних варіантах виконання, тоді як P50 - в трьох. Всі новинки функціонують під управлінням власної операційної системи Huawei HarmonyOS, тому важко сказати, чи будуть вони випускатися за межами Китаю. Що стосується ціни, то P50 Pro коштує від 5988 юанів, що приблизно дорівнює $925, а ціна P50 починається від 4488 юанів (близько $695). Новинки надійдуть у продаж в Китаї в середині наступного місяця.