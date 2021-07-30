НБУ оцінив втрати економіки України у разі нового локдауну

Триваліший строк пандемії та посилення карантину залишається важливим ризиком. Поширення нових мутацій коронавірусу, зокрема варіанта "Дельта", загрожує черговою хвилею захворюваності та посиленням обмежувальних заходів у наступні місяці, повідомляє РБК-Україна.

"Це сповільнить відновлення української економіки та збільшить потребу у фіскальних та монетарних стимулах" , - йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ (липень 2021).

Водночас, за оцінками НБУ, посилений карантин не матиме значного стримуючого впливу на інфляцію насамперед через збереження стійкого споживчого попиту.

Втрати від можливого локдауну через розповсюдження варіанта

"Дельта" в Україні оцінюються НБУ в 0,6% річного ВВП у разі його тривалості протягом одного місяця.

"Водночас у разі застосування лише карантину "червоних зон" втрати зменшаться до 0,4% ВВП за кожний місяць додаткових обмежень" , - зазначили в НБУ.

Разом з тим, липневий макропрогноз НБУ ґрунтується на припущенні про збереження адаптивного карантину і в найближчому майбутньому.

"Очікується, що темпи вакцинації проти коронавірусу суттєво пришвидшаться, що дозволить охопити всіх охочих вакцинуватися в наступному році. Обмеження не стосуватимуться заборон для економічної діяльності, а лише вимог до посилених антиепідемічних заходів на регіональному рівні" , - йдеться в документі.

Автор: Олександр Білоус