У США торнадо зірвав дахи будівель і повалив дерева

В американському штаті Пенсільванія два потужних торнадо зруйнували кілька будівель, постраждали п'ятеро людей. Як мінімум сім тисяч жителів округу Бакс залишилися без електрики, повідомляє Обозреватель.

Сильний вітер завдав значної шкоди інфраструктурі. Зірвав покрівлі десятків конструкцій, а від деяких будинків залишилися одні тріски. Сотні машин виявилися перевернутими, дерева зламаними.

"Це був руйнівний удар, як в кіно. Мені здалося, що вибухнула бомба" , - розповів про побачене глава місцевої служби громадської безпеки Фред Харан.

Описуючи руйнівну силу торнадо, видання згадало про шкоду заподіяну будівлі автосервісу і автосалону Faulkner Auto Group в районі Бенсалем і показало кадри обвалення стихії.

Місцева влада вже почали підраховувати збитки. Точні цифри чиновники повідомлять пізніше. Зараз вони займаються підрахунком зруйнованих будівель і розміщенням сімей, у яких не залишилося домівки.

Вони уточнили, що хоча під час торнадо і постраждали люди, але обійшлося без жертв і серйозних травм.