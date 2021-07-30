ДТЕК закликав РНБО втрутитися в критичну ситуацію на енергоринку

Компанія "ДТЕК Енерго" закликає Раду національної безпеки і оборони (РНБО) вжити невідкладних заходів для стабілізації ситуації на енергетичному ринку для недопущення зриву підготовки до осінньо-зимового періоду, повідомляє РБК-Україна.

"У цій кризовій в енергетичній галузі ситуації, закликаємо РНБО терміново втрутитися в ситуацію та усунути дисбаланси та чинники, які загрожують енергетичній безпеці країни, а також своєчасності та повноцінності підготовки та проходження осінньо-зимового періоду" , - йдеться в повідомленні компанії.

У компанії наголосили, що критична ситуація та хронічний дефіцит коштів у підприємств теплової генерації та вугледобувних підприємств ставить під загрозу навіть видобуток необхідних для проходження осіннього-зимового періоду обсягів вітчизняного вугілля.

При цьому ринкова ціна вугілля на закордонних ринках перевищила 100 дол за тонну, а на газ - 430 дол/тис м3.

"Усі ці фактори ставлять під загрозу своєчасність та повноцінність підготовки до осінньо-зимового періоду, ремонтної кампанії, створення необхідних запасів вугілля" , - повідомили в компанії.

В "ДТЕК Енерго" наголосили, що до критичної ситуації призвели ряд факторів:

необґрунтовано низькі ціни на ринку електроенергії (РДН);

багатомільярдні борги на балансуючому ринку;

нестабільність та дисбаланси, спричинені ціновими маніпуляціями трейдерів-спекулянтів.

Через необґрунтовано низькі ціни підприємства теплової генерації систематично працюють у збиток. Тільки у поточному році ТЕС, що працюють в ОЕС України, отримали збиток у розмірі 5,1 млрд грн.

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед виробниками електроенергії за участь у балансуючому ринку складає 11,5 млрд грн боргів. Крім того, досі невирішеним залишається питання погашення заборгованості ДП "Енергоринок" перед підприємствами теплової генерації "ДТЕК Енерго" у сумі 6,8 млрд грн.

Автор: Наталія Гурковська