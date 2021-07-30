Рекорд за рекордом: средняя цена автогаза растет

За минулий тиждень (23-30 липня) середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 20 коп./л, до рекордних за всю історію спостереження 16,86 грн/л, повідомляє Enkorr.

За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», на АЗС WOG вартість автогазу виросла в середньому на 30 коп./л, до 17,68 грн/л. Автогаз на станціях Shell здорожчав на 61 коп./л, до 17,02 грн/л.

СВГ на станціях операторів «БРСМ-Нафта» і Motto здорожчав у середньому на 20 і 40 коп./л, до 16,88 грн/л і 16,81 грн/л відповідно. У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 5 коп./л – до 16,99 грн/л.

Glusco і «Авантаж 7» підняли ціни на 30 коп./л і 23 коп./л, до 16,75 грн/л і 16,08 грн/л.

Такі мережі як Prime, «Паралель», BVS, UPG, SunOil, Marshal, «Автотранс» та інші підняли ціни на 10-50 коп./л.

Як повідомлялося раніше, загалом із початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,50 грн/л, або 10%, тоді як гуртові партії на ГНС здорожчали до 28 230 грн/т.

На думку експерта Консалтингової групи «А-95» Артема Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на автогаз у нинішніх умовах становить ще 1 грн/л.