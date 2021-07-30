В Україні будуть судити злочинця, який готував підлітків для служби у "ДНР"

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо керівника "військово-патріотичного клубу" "Амазонки" на тимчасово окупованій території Донеччини. Насправді "заклад" масово готував підлітків для поповнення терористичних угруповань так званої "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі органів безпеки задокументували, що за завданням кураторів із РФ організатор створив структуру військового типу з жорсткою дисципліною та субординацією. З початку російської агресії клуб "запрацював" на базі колишнього звичайного шкільного гуртка.

Підлітки, серед яких, переважно, дівчата:

проходили стройову, фізичну, тактичну та вогневу підготовку;

мали "військові звання";

зобов’язані були носити військову форму.

"Молодих бійців" готували для майбутнього проходження служби в окремих терористичних підрозділах "ДНР", підконтрольних країні-агресору.

Встановлено, що "курсантів" ідеологічно накачували ідеями від`єднання всієї території Донеччини від України та проголошення псевдоутворення "незалежною державою".

За матеріалами СБ України організатора обвинувачено у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України: