Рейтинг самих ненадійних автомобілів віком до 20 років

В основі дослідження WhatСar лежить опитування 13 000 британських автомобілістів. Останніх опитували щодо несправностей в їх машинах, які відбулися за останній рік експлуатації, як довго транспортний засіб знаходився на сервісі і наскільки дорогим був ремонт, повідомляє АвтоПортал.

До уваги бралися поломки по самим різним категоріям - від кузова і двигуна з трансмісією до обробки салону, приладової панелі і системи мультимедіа (і навіть 12-вольтового акумулятора).

Всього ж аналізу піддали 175 моделей 31 бренду. Отриману вході опитування інформацію британські колеги використовували для створення свого унікального рейтингу надійності. І ось нижче якраз представлені одні з його результатів (в дужках у кожної моделі вказаний відсоток надійності).

Найбільш ненадійні автомобілі віком до 20 років

1. Porsche Macan (2014 даний час): 40,4%;

2. BMW X5 (2007-2013): 42,6%;

3. Nissan Qashqai (2007-2014): 45,6%;

4. Land Rover Discovery (2004-2017): 45,7%

5. Дизельний Nissan Qashqai (2014-2021): 46,3%;

6. Land Rover Discovery Sport (2014 даний час): 51,4%;

7. Skoda Octavia (2004-2013): 54,4%;

8. Mercedes A-Class (2005-2012): 56,3%;

9. Volkswagen Passat (2005-2015): 57,9%;

10. Opel Zafira (2005-2015): 60,6%;

11. Volkswagen Tiguan (2007-2016): 61%;

12. Citroen Grand C4 Picasso (2014 даний час): 61,7%;

13. Volkswagen Touran (2003-2015): 63,3%;

14. Mazda 6 (2007-2012): 63,5%;

15. Ford Mondeo (2007-2014): 64,8%;

16. Porsche 911 (2004-2011): 71,9%;

17. Opel Corsa (2006-2012): 73,0%;

18. BMW 6-Series (2011-2018): 73,7%;

19. Mercedes E-Class (2002-2009): 74,9%;

20. Дизельний Volkswagen Golf (2009-2013): 74,9%;

21. Volvo XC90 (2002-2015): 75%;

22. Jaguar XF (2007-2015): 76,5%;

23. Range Rover Sport (2013-теперішній час): 76,5%;

24. Audi A6 (2011-2018): 76,7%;

25. BMW 2 Series Active / Gran Tourer (2015 даний час): 78,3%.