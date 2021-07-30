Удаленка або офіс: що переможе в 2021-2022

Всесвітня пандемія коронавірусу внесла свої корективи, і розділила наше життя на "до" і "після". Ще кілька років тому основна маса населення плідно працювала в офісах, і не уявляла, як можна працювати віддалено. Нинішня ситуація змінилася кардинально - дистанційна робота в інтернеті, сидячи у домашнього комп'ютера стала для багатьох нормальним явищем, повідомляє UBR.

Щоб зрозуміти майбутню тенденцію в робочому процесі, проводиться безліч опитувань, досліджень. Для цього розглядаються всі плюси і мінуси дистанційної та офісної роботи.

Дистанційна робота

Для багатьох вона стала новою формою роботи і самоорганізації. Перебудуватися на новий лад робочого процесу багатьом стало досить складно. У чому ж полягають негативні і позитивні сторони даного виду роботи?

Як показує практика до позитивних моментів відносяться:

Економія часу і грошей на дорогу до офісу;

Не потрібно постійно оновлювати "офісний" гардероб, дотримуватися "дрес-коду";

Можливість виробити власний ритм роботи;

Більше часу приділяється дітям, сім'ї, друзям;

Максимальна зручність, комфорт створений особисто.

Незважаючи на те, що віддалена робота має суттєві переваги, на жаль, не кожному вона підходить. Якщо для одних така робота стане раєм, то для інших перетвориться на справжнє пекло. До негативних аспектів віддаленої роботи відносяться:

Проблеми з самоконтролем - багатьом складно себе контролювати самостійно;

Відсутність особистого спілкування з колегами - для любителів попити кави, поговорити на різні теми це суттєвий фактор;

Мінімізується кар'єрний ріст - на підвищення швидше за все призначать офісного працівника, який постійно на очах у начальства, а не того хто надсилає "сухі" цифри і інформацію;

Втрата фізичної форми - складно тримати себе в формі, хто сидить постійно вдома;

Немає особистого робочого простору - важко його знайти в однокімнатній квартирі, особливо коли живеш з маленькими дітьми;

Професійне вигорання - втрачається розмежування робота-дім, стає складно розслабитися після закінчення робочого дня. Думки про роботу супроводжують 24 години на добу.

Кількість працюючих в "домашньому офісі" з кожним днем зростає, і швидше за все дана тенденція збережеться найближчим часом, оскільки всесвітня глобальна мережа інтернет розвиває територію своєї доступності. А співробітникам компаній такий графік роботи розширює їх можливості - вони більше часу можуть приділяти рідним і близьким, економити гроші на поїздках в офіс. А оплата фрілансерам проводиться без проблем через веб додатки на банківську карту або електронний гаманець.

Багато компаній вже сьогодні вирішують залишити дистанційну роботу на постійній основі, деякі розглядають варіант "гібридного" варіанту - частина робочих днів в офісі, частина - вдома. У будь-якому випадку, реальність така, що повністю від дистанційної роботи скоріше за все компанії вже не відмовляться.