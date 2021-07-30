Український спортсмен не зміг взяти бронзу Олімпіади
Завершився олімпійський турнір в Токіо з дзюдо серед чоловіків у категорії 100+ кг, повідомляє УНИАН.
Українець Яків Хаммо вилетів у чвертьфіналі, поступившись японцю. 27-річний донеччанин потрапив до втішного турніру й там зміг реабілітуватися. Хаммо здолав узбека Бекмурода Олтібоєва і пробився до поєдинку за третє місце.
За бронзу українець боровся з представником ОКР Тамерланом Башаєвим. І, на жаль, Яків програв. Росіянин Башаєв здобув чисту перемогу завдяки утриманню - іпоном.
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
- На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
- За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
- Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук. Четверту нагороду для України завоював плавець Михайло Романчук.
- Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.