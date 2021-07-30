Курс долара в серпні: прогноз аналітиків

Курс долара до гривні наприкінці липня 2021 року впав до мінімуму за останній рік. Фінансові аналітики очікують, що в серпні курс буде перебувати в межах 26,5 - 27,2 гривень за долар, повідомляє РБК-Україна.

У "ОТП Банку" не виключають, що валютний ринок у серпні може протестувати зону курсу в межах 26,5-26,6 гривень/долар. Тоді як в ІК Concorde Capital очікують, що до кінця серпня курс буде в діапазоні 27-27,2 гривень/Долар.

В "Ідея Банк" у свою чергу вважають, що курс наступного місяця закріпиться в коридорі 26,8-27,2 гривень/долар. І тільки у вересні, за словами директора департаменту казначейства "Ідея Банку" Ярослава Кабіна, коли зросте ділова активність,можливе збільшення котирувань до позначки 27-27, 5 гривень/долар.

Більш песимістичний сценарій для гривні можливий, наприклад, у разі нових обмежувальних заходів при повторному локдауні і зростанні котирувань у світі на енергоносії. "Але поки протягом усього літа ми бачимо, що пропозиція валюти перевищує попит і тільки завдяки зусиллям НБУ курс знаходиться в дуже вузькому коридорі протягом тривалого проміжку часу, - уточнив Кабмін.

Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович вважає, що протягом серпня курс коливатиметься в межах 26,5-27 гривень/долар, завершивши місяць на рівні близько 27 гривень/долар. Незважаючи на те, що пропозиція валюти залишатиметься великою, НБУ викуповуватиме надлишки і не допустить швидкого зміцнення, прогнозує експерт.

Аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Охтирко вважає, що в серпні, швидше за все, посилиться вплив психологічних факторів на валютний ринок. Деякі учасники, за її словами, в очікуванні зростання курсу в другому півріччі при наявності вільної гривні можуть почати купувати валюту про запас.

"Залишається відкритим питання отримання фінансування від МВФ. Можливі кадрові перестановки в НБУ та уряді. Ці фактори можуть вплинути на настрої на ринку, посилити девальваційні очікування, в результаті чого відновиться девальваційний тренд" , - допускає вона.

Автор: Олександр Білоус