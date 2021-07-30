Затримано чоловіка, який влаштував вибухи в почтоматах Києва та Одеси

Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував вибухи в поштоматах Києва та Одеси. Ним виявився 32-річний житель Чернівців, повідомляє Цензор.НЕТ.

Увечері 29 липня в результаті розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного і затримали його в м.Чернівці. Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, житель Чернівців, раніше не судимий.

В ході невідкладних обшуків, проведених за місцем проживання чоловіка, правоохоронці виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для придушення GSM сигналу, товарні накладні "Нової Пошти", чорнові записи тощо.

Також у затриманого виявили паспорта громадянина України та РФ, видані на його ім'я.

Затриманого доставили в Оболонське управління поліції для проведення слідчих дій.

Чоловікові готується повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Встановлюються обставини й мотив скоєння злочинів. Вилучені предмети та речовини направлені на експертизи.