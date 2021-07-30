Ланет втратив до 30% ТВ-абонентів

Через конфлікт з чотирма найбільшими медіагрупи інтернет-провайдер "Ланет" відключив приблизно 30% телевізійних абонентів, розповів співзасновник компанії Віктор Мазур, повідомляє UBR.

Раніше він прогнозував такі втрати до кінця року, проте компанія досягла цієї позначки вже зараз.

Нагадаємо, протистояння почалося на початку цього року, коли медіагрупи порахували, що "Ланет" порушив умови співпраці. У березні 1+1 media, StarLightMedia, "Медіа Група Україна" та Inter Media Group попередили, що позбавлять "Ланет" права на ретрансляцію їх телеканалів.

Інтернет-провайдер звернувся до регулюючих і судових органів. Антимонопольний комітет відмовився розглядати його претензії.

Перше засідання Господарського суду Києва за позовом "Ланет" проти чотирьох медіагруп має відбутися 2 серпня.

Інтернет-провайдер заявив, що шкода від розриву співпраці тільки з StarLightMedia оцінюється в 15 млн грн. Цей ефект через припинення трансляції телеканалів усіх чотирьох медіагруп буде ще більше, зазначив співвласник "Ланет".