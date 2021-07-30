Хитрі і патріотичні: якими себе бачать українці

Результати фокус-групового дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" в період з 10 по 15 червня 2021 року свідчать, що українці, описуючи себе, вказують, що володіють волелюбністю і патріотичністю, проте називають і негативні риси, які їм притаманні, повідомляє Depo.ua.

Більшість респондентів вказали, що українцям притаманні такі риси, як волелюбність, гостинність, хазяйновитість, патріотизм і працьовитість.

Однак зазначені ними риси мають як позитивну, так і негативну сторону. Наприклад, свободолюбивість українців не дає нам надовго об'єднатися навколо однієї ідеї і стати згуртованими.

Також українці вказали, що володіють хитрощами в життєвих питаннях, що дає можливість знаходити нестандартні рішення в проблемних ситуаціях.

Крім того, чи не єдиною негативною рисою, на яку вказали українці, була нездатність об'єднуватися надовго. Цю рису можна пояснити відсутністю національної ідеї, яка б об'єднувала всіх громадян, жителів різних регіонів.

Дослідження також показує, що погляди респондентів на самих себе і навколишній світ рясніють суперечливими думками і переконаннями, серйозними дисонансами в сприйнятті себе і екзогенного до себе.