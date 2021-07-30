Голова МВФ розкритикувала біткоїн

Криптовалюту біткоїн не можна класифікувати як гроші. У майбутньому вона може стати платіжним засобом, але поки що до цього далеко, повідомляє Сегодня.

А тому використання біткоїна в якості валюти в Сальвадорі призведе до проблем:

ускладниться збір податків;

виникнуть складнощі з формуванням цін на товари та послуги.

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва у відкритій бесіді з голову центробанку Багамських островів.

У Фонді вважають, що країни, в яких криптовалюта має статус національної валюти або законного платіжного засобу, можуть отримати внутрішні нестабільні ціни, а також неможливість боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Георгієва впевнена, що найбезпечнішою формою оплати стануть цифрові валюти національних банків (CBDC), пише РБК МФВ навіть може надати країнам платформу, яка забезпечить функціональну сумісність багатьох CBDC в майбутньому. Багами стали першою країною в світі, де почали використовувати таку валюту.

Що за CBDC і до чого тут Україна

Цифрова валютна центрального банку, CBDC – це електронна форма національної валюти. Вона може використовувати технологію блокчейна, але це не робить її криптовалютою. Такий тип електронної валюти дає можливість знизити вартість безготівкових операцій за рахунок відмови від еквайрингової комісії при здійсненні платежу.

У Національного банку України вже є проєкт такої валюти – це е-гривня, її вже тестували в 2016-18 роках. Нещодавно Нацбанк вирішив зосередитися на трьох варіантах використання е-гривні:

е-гривня для роздрібних безготівкових платежів з можливістю здійснення цільових соціальних виплат;

е-гривня для використання в сфері, пов'язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами);

е-гривня для транскордонних платежів.

Нагадаємо, в червні 2021 року Сальвадор став першою в світі країною, яка на державному рівні узаконила обіг біткоїну і наділила його статусом офіційного платіжного засобу, нарівні з доларом США.