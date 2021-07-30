В Україні рекомендують утриматися від поїздок до Турції

Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від поїздок до туристичних регіонів Туреччини, де вирують лісові пожежі, повідомляє Укрінформ.

“З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів”, - зазначило відомство.

Міністерство поінформувало, що 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані й розповсюдились лісові пожежі в південно-західних провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

Підкреслюється, що є жертви серед місцевого населення, постраждали й перебувають під загрозою окремі об’єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармаріс тощо.

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю МЗС просить звертатися на "гарячі" лінії: Консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.