Китайські авто почали обганяти по ліквідності Toyota

Китайські автомобілі, схоже, набирають «ваги» на ринку старих авто. У всякому разі, у себе в Китаї: там деякі машини місцевого виробництва наздогнали по ліквідності Toyota. А окремим моделям навіть вдалося ... перегнати, повідомляє АвтоПортал.

Про це свідчить дослідження, проведене порталом Китайські автомобілі.

Так, експерти наводять таке порівняння. Дворічний кросовер Toyota RAV4 (2019 року випуску) втрачає від своєї первісної вартості 28%, трирічний седан Toyota Corolla (2018 роки) - 30%, а на чотири роки позашляховик Land Cruiser Prado (2017 року) - 20,5%. У той же час рамний позашляховик Haval H9 падає в ціні на 20,5% за два роки, кросовер Geely Atlas Pro - на 10,5% за рік, кросовер Geely Coolray - 27% за два роки, а пікап Great Wall Wingle - на 23% за два роки.

Приблизно на третину - тобто, на тому ж рівні, що і вищезгадані Тойоти - знижується в ціні дворічні кросовери Chery Tiggo 4 і Tiggo 7 і Tiggo 8, а також кросовер Haval F7 (у останнього, наприклад, падіння становить 30,7%) .

При цьому не обійшлося і без відвертих ексцесів: зокрема, пікап Great Wall Poer втратив від початкової ціни лише 8% за рік.

Автори дослідження відзначають, що у китайського ринку є одна особливість, яка, серед іншого, пояснює таку статистику. І полягає вона в тому, що в Китаї головним критерієм, що впливає на вартість машини, є не пробіг, а рік випуску, так як автопарк в цій країні досить молодий, а сам ринок стабільний, тому люди тут досить часто змінюють своїх «залізних коней» . З цієї причини 5-річний автомобіль в ідеальному стані може втратити в ціні набагато сильніше, ніж його «ушатанний» аналог, який виїхав з автосалону лише рік тому.