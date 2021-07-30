Китайські авто почали обганяти по ліквідності Toyota

Китайські автомобілі, схоже, набирають «ваги» на ринку старих авто. У всякому разі, у себе в Китаї: там деякі машини місцевого виробництва наздогнали по ліквідності Toyota. А окремим моделям навіть вдалося ... перегнати, повідомляє АвтоПортал.

Про це свідчить дослідження, проведене порталом Китайські автомобілі.

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Так, експерти наводять таке порівняння. Дворічний кросовер Toyota RAV4 (2019 року випуску) втрачає від своєї первісної вартості 28%, трирічний седан Toyota Corolla (2018 роки) - 30%, а на чотири роки позашляховик Land Cruiser Prado (2017 року) - 20,5%. У той же час рамний позашляховик Haval H9 падає в ціні на 20,5% за два роки, кросовер Geely Atlas Pro - на 10,5% за рік, кросовер Geely Coolray - 27% за два роки, а пікап Great Wall Wingle - на 23% за два роки.

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Приблизно на третину - тобто, на тому ж рівні, що і вищезгадані Тойоти - знижується в ціні дворічні кросовери Chery Tiggo 4 і Tiggo 7 і Tiggo 8, а також кросовер Haval F7 (у останнього, наприклад, падіння становить 30,7%) .

При цьому не обійшлося і без відвертих ексцесів: зокрема, пікап Great Wall Poer втратив від початкової ціни лише 8% за рік.

Автори дослідження відзначають, що у китайського ринку є одна особливість, яка, серед іншого, пояснює таку статистику. І полягає вона в тому, що в Китаї головним критерієм, що впливає на вартість машини, є не пробіг, а рік випуску, так як автопарк в цій країні досить молодий, а сам ринок стабільний, тому люди тут досить часто змінюють своїх «залізних коней» . З цієї причини 5-річний автомобіль в ідеальному стані може втратити в ціні набагато сильніше, ніж його «ушатанний» аналог, який виїхав з автосалону лише рік тому.

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