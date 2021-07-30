Прокурори викрили митників в ухиленні від податків на 7 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру трьом державним інспекторам одного з митних постів Держмитслужби за фактом службової недбалості, внаслідок якої державі було нанесено понад 7 млн грн збитків.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора﻿.

За даними слідства, у період 2018 – 2020 років митники розмитнювали товари загального вжитку - ліхтарі, які завозилися з-за кордону, як товари військового призначення. У такий спосіб імпортер уникнув сплати ввізного мита та податку на додану вартість, оскільки товари військового призначення не підлягають оподаткуванню, написали в пресслужбі.

Зазначається, що підозрювані не перевірили код класифікації товарів і розмитнювали товари за кодом, що не відповідає визначальним товарним характеристикам Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Такі дії призвели до збитків держбюджету на понад 7 млн грн.

На теперішній час вирішуються питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення інспекторів від посад.

Досудове розслідування триває.