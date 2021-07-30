Зеленський представив у Авдіївці нового командувача ООС

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою в Донецькій області, представив нового командувача об'єднаних сил Олександра Павлюка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З великою радістю хочу представити вам нового командувача об'єднаних сил ЗСУ, кавалера Ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів, генерала-лейтенанта, бойового офіцера, патріота України Павлюка Олександра Олексійовича", - заявив Зеленський під час участі в заходах з нагоди сьомої річниці звільнення Авдіївки Донецької області.

"Мені здається, що його представлення у такий день, у день визволення нашого українського міста на Донбасі - це хороший знак, символ сподівання на те, що вільне та мирне життя настане і в інших тимчасово окупованих містах та селах на сході української землі", - додав він.

Як повідомлялося, 28 липня президент України Володимир Зеленський прийняв рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил.

Указом №329/2021 Павлюк був призначений на посаду командувача ООС.