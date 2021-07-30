Лукашенко пригрозив розмістити в Білорусі всю російську армію

У Білорусі можуть розмістити Збройні сили Російської Федерації.﻿ Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє Деловая столица.

"Крім "територіалів" ми можемо в потрібний момент в короткий проміжок часу 500 тисяч осіб поставити під рушницю, а це вже сила. Якщо буде мало, сюди будуть введені всі Збройні Сили Російської Федерації" , — заявив Лукашенко.

"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі та Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь — вони будуть тут розміщені негайно" , — додав він.

Нагадаємо, раніше глава Кремля Володимир Путін заявив, що процес інтеграції Росії та Білорусі в союзну державу повинен відбуватися "не поспішаючи".