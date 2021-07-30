НБУ назвав головні ризики для економіки України

Ключовими ризиками для липневого макропрогнозу НБУ є посилення карантину в Україні та у світі, а також триваліший та суттєвіший, ніж передбачалося, інфляційний сплеск у світі. Реалізація ризиків може призвести до економічних втрат, повідомляє РБК-Украина.

Як зазначається у "Інфляційному звіті" Національного банку України (липень 2021 року), збоку зовнішнього середовища вагомим є ризик більш тривалої та сильної інфляції із розбалансуванням очікувань у розвинених країнах під впливом значних фіскальних та монетарних стимулів.

"Це створює ризики посилення імпорту інфляції в Україну та прискорення переходу провідних центральних банків до жорсткішої монетарної політики. Останнє може суттєво погіршити інтерес інвесторів до країн ЕМ та спричинити відплив капіталу" , - йдеться у звіті.

За даними НБУ, значним ризиком є суттєвіше або стрімкіше погіршення умов торгівлі. Різке зниження світових цін на основні товари українського експорту з нинішніх досить високих рівнів або ж подорожчання енергоносіїв посилить девальваційний тиск на обмінний курс гривні.

На всьому прогнозному горизонті ризиком уважається можливе зниження врожаїв в Україні через несприятливі погодні умови. Це пришвидшить продовольчу інфляцію та призведе до додаткових втрат ВВП. Зменшення валютної виручки від аграрного експорту також посилить тиск на обмінний курс гривні та відповідно - на ціни непродовольчих товарів та послуг.

Є також ризик зростання волатильності світових цін на продовольство в умовах кліматичних змін. Через суттєву частку продуктів харчування в структурі ІСЦ чутливість очікувань інфляції до таких тимчасових шоків є досить значною, зазначають в НБУ.

"Зберігаються ризики ескалації військового конфлікту на сході країни, що можуть суттєво погіршити інвестиційну привабливість України та очікування всіх економічних агентів" , - йдеться у звіті.

Автор: Олександр Білоус