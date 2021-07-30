В МОЗ назвали перелік умов для вакцинації дітей
Міністерство охорони здоров’я України назвало умови для вакцинації дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Отже, дитина від 12 років може вакцинуватися препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech при наступних умовах:
- вона має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації
- з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію
- вона виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію
- вона є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19
- вона приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього
Щоб отримати щеплення, батьки дітей віком від 12 до 15 років або ж самі діти віком від 16 до 17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря.
Лікар має видати один з наступних документів:
- медичний висновок про наявність у дитини супутньої патології, зокрема онкопатології, відсутність протипоказань до щеплення вакциною Comirnaty та рекомендацією провести це щеплення;
- довідку в довільній формі із рекомендацією провести щеплення вакциною Comirnaty після розгляду документів, які дають підстави для вакцинації:
- документальне підтвердження зміни місця проживання (об’єднання сім’ї) та виїзду до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- документальне підтвердження виїзду на навчання до країни, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- документальне підтвердження участі в міжнародних заходах у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат що підтверджує вакцинацію проти COVID-19;
- документальне підтвердження введення першої дози вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech в дитини за кордоном.
Після отримання потрібного документа від лікаря потрібно зателефонувати в зручний центр масової вакцинації або пункт щеплення (перелік та контакти: list.covid19.gov.ua) та, при умові наявності там вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, записати дитину на щеплення.
На вакцинацію обов'язково необхідно взяти з собою всі документи, наведені вище.