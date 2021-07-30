Литва пригрозила Білорусі санкціями

Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна закликала Білорусь припинити організовувати міграційну кризу на кордоні. В іншому випадку Вільнюс має намір на рівні ЄС підняти питання введення нових санкцій щодо Мінська, повідомляє Кореспондент.

"Якщо Білорусь як і раніше буде заохочувати контрабанду людей, Литва підніме в Брюсселі питання про додаткові санкції для Білорусі. Санкції за організацію нелегальної міграції для Білорусі зараз не введені. Вони запропоновані, однак позбудуться сенсу, якщо Мінськ припинить цю діяльність, що порушує будь-які міжнародні норми і угоди" , - заявив Ландсбергіс.

Він також підкреслив, що Литва актуалізує це питання в ЄС, якщо Білорусь не вдаватиметься до жодних дій.