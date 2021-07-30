Італія відкриває кордони для українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що італійський уряд відкриває з 31 липня громадянам України в'їзд для всіх типів подорожей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Всі питали, коли відкриється Італія. Відповідаю: Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії", - написав Кулеба.

Згідно з інформацією на сайті Консульської служби України, Україна з 31 липня включена в перелік країн категорії D, що передбачає надання можливості відвідувати територію Італійської Республіки з будь-якою метою, в тому числі - туризму.

Разом з тим бажаючим відвідати Італію, слід врахувати обов'язкові вимоги: - наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на COVID-19, який повинен бути зроблений мінімум за 72 години до приїзду; заповнити онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Formна сайті: https://app.euplf.eu/; по прибуттю в Італію громадяни повинні пройти самоізоляцію тривалістю п'ять днів, після чого зробити повторний тест на COVID-19, який повинен підтвердити негативний результат .

Зазначені умови будуть діяти до 30 серпня 2021 року.