Українка виграла для Азербайджану бронзову медаль

Дзюдоїстка Ірина Кіндзерська представляла на Олімпійських іграх у Токіо Азербайджан. 30-річна українка виграла бронзову медаль, здолавши в матчі за третє місце китаянку Сю Шиян, повідомляє УНИАН.

Зауважимо, що Кіндзерська на Олімпіаді-2012 в Лондоні посіла п'яте місце під українським прапором. У складі збірної України вона також була чемпіонкою Європи серед молоді.

Кіндзерська є уродженкою Кам'янця-Подільського. Вона вийшла заміж за азербайджанця і в житті її прізвище стало Алієва, а на спортивних змаганнях вона залишилася під дівочим прізвищем. У 2017 році Азербайджанська федерація дзюдо оголосила, що Кіндзерська тепер буде у її складі. Ірина бореться у ваговій категорії понад 78 кілограмів. Її вага складає 125 кг.

Ірина Кіндзерська емоційно відреагувала на тріумф / фото REUTERS