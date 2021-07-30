Втрати електроенергії в українських мережах обійшлися в десятки мільярдів

Втрати електричної енергії в електромережах у 2020 році зросли до 10,4%, що обійшлося країні і споживачам в десятки мільярдів гривень, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра, глава Центру економічного відродження Кирило Криволап.

"Рівень втрат в електромережах продовжує зростати. Для порівняння: в 2018 році ми втрачали 9,8% електроенергії, що передається в мережах, в 2020 році цей показник становив уже 10,4%" , - зазначив Криволап.

Втрати на рівні катастрофічних 10,4% відбуваються через зношеність електричних мереж.

У 2021 році обсяг інвестицій в оновлення мереж кратно зріс, що створює передумови до зниження обсягу втрат в українських мережах до середньоєвропейського рівня.