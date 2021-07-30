BMW представила нові мотоцикли

Мотоциклетне підрозділ BMW Motorrad презентувал нові туристичні моделі сімейства R 18 – B та Transcontinental. Вони адресовані любителям далеких поїздок, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Флагманська модель R 18 Transcontinental – це класичний "круизер", який ідеально підійде для поїздок на великі відстані. Він має багату комплектацію з додатковими фарами, підігрівом керма і сидінь.

Флагманська модель R 18 Transcontinental – це класичний "круизер", який ідеально підійде для поїздок на великі відстані. Джерело: BMW

Впізнати модель можна по вітровому склу збільшеного розміру та солідному обтічнику. Цифрова приладова панель має дисплей діагоналлю 10,25 дюйма, а розважати мандрівників в дорозі буде аудіосистема Marshall з чотирма динаміками та двома сабвуферами.

Цифрова приладова панель має дисплей діагоналлю 10,25 дюйма. Джерело: BMW

Модель R 18 B відрізняється більш спортивним виглядом, зменшеним вітровим склом, більш тонким кріслом без підігріву та матовими чорними декоративними вставками.

Модель R 18 B відрізняється більш спортивним виглядом. Джерело: BMW

Для любителів ексклюзиву пропонується виконання First Edition, яке буде доступно для обох модифікацій. Вони отримають чорне забарвлення з контрастним хромованим декором і білим подвійним орнаментом, а також будуть відрізнятися спеціальними кріслами і емблемами.

Обидва мотоцикли оснащені 2-циліндровим мотором Big Boxer об'ємом 1,8 літра. Джерело: BMW

Обидва мотоцикли оснащені 2-циліндровим мотором Big Boxer об'ємом 1,8 літра. Він розвиває потужність 91 к.с., а обертовий момент досягає 150 Нм.

Покупцям буде запропоновано широкий асортимент аксесуарів і додаткових опцій, що дозволяють максимально персоналізувати мотоцикл. Джерело: BMW

Покупцям буде запропоновано широкий асортимент аксесуарів і додаткових опцій, що дозволяють максимально персоналізувати мотоцикл. У дилерів новинки очікуються в серпні за ціною від $21495 за R 18 B, а вартість R 18 Transcontinental стартує з $24 995.