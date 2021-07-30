BMW представила нові мотоцикли
Мотоциклетне підрозділ BMW Motorrad презентувал нові туристичні моделі сімейства R 18 – B та Transcontinental. Вони адресовані любителям далеких поїздок, повідомляє Обозреватель.
Про це пише пресслужба виробника. Флагманська модель R 18 Transcontinental – це класичний "круизер", який ідеально підійде для поїздок на великі відстані. Він має багату комплектацію з додатковими фарами, підігрівом керма і сидінь.
Впізнати модель можна по вітровому склу збільшеного розміру та солідному обтічнику. Цифрова приладова панель має дисплей діагоналлю 10,25 дюйма, а розважати мандрівників в дорозі буде аудіосистема Marshall з чотирма динаміками та двома сабвуферами.
Модель R 18 B відрізняється більш спортивним виглядом, зменшеним вітровим склом, більш тонким кріслом без підігріву та матовими чорними декоративними вставками.
Для любителів ексклюзиву пропонується виконання First Edition, яке буде доступно для обох модифікацій. Вони отримають чорне забарвлення з контрастним хромованим декором і білим подвійним орнаментом, а також будуть відрізнятися спеціальними кріслами і емблемами.
Обидва мотоцикли оснащені 2-циліндровим мотором Big Boxer об'ємом 1,8 літра. Він розвиває потужність 91 к.с., а обертовий момент досягає 150 Нм.
Покупцям буде запропоновано широкий асортимент аксесуарів і додаткових опцій, що дозволяють максимально персоналізувати мотоцикл. У дилерів новинки очікуються в серпні за ціною від $21495 за R 18 B, а вартість R 18 Transcontinental стартує з $24 995.